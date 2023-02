Fußgänger von Straßenbahn angefahren

Nr. 0267

Lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf zog sich ein 66 Jahre alter Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einer Tram gestern Nachmittag in Marzahn zu. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Mann gegen 14 Uhr bei Rot zeigender Ampel die Kreuzung Landsberger Allee/ Blumberger Damm in nördliche Richtung überquert haben, als er im Bereich der Fußgängerfurt von einer Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo der Mann operiert wurde. Der 24-jährige Triebwagenführer, der mit einer Gefahrenbremsung noch versucht hatte, den Zusammenstoß zu verhindern, erlitt einen Schock. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).