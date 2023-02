Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Nr. 0266

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Moabit fest. Nach bisherigem Kenntnisstand alarmierte ein Zeuge gegen 1.50 Uhr die Polizei in die Sickingenstraße, da zwei Unbekannte mehrere Fahrräder aus einer Wohnung in ein vor der Tür des Wohnhauses stehendes Auto verluden. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 26 Jahren fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in dem Haus fanden die Einsatzkräfte unter anderem mehrere Fahrräder, Fahrradteile, sowie mutmaßliches Tatwerkzeug für den Fahrradklau. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Zwei der Fahrräder konnten bereits Diebstahlstaten zugeordnet werden. Auch das Auto, in welchem die Zweiräder offenbar abtransportiert werden sollten, wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Die beiden Männer wurden dem Polizeiabschnitt 23 überstellt, der die weiteren und noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.