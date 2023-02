Mit Kopfverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0264

Mit Verletzungen am Kopf, die sie sich bei einem Unfall in Steglitz zugezogen hatte, wurde eine 67 Jahre alte Frau gestern ins Krankenhaus gebracht. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und der Befragung von Zeuginnen und Zeugen fuhr ein 42-Jähriger gegen 17.35 Uhr mit einem Pkw der Marke Renault auf der Siemensstraße in Richtung Halskestraße. An der Kreuzung Siemensstraße/ Albrechtstraße/ Halskestraße/ Stephanstraße soll der Mann bei rot zeigender Ampel geradeaus gefahren sein und kollidierte mit der 67-Jährigen, welche mit ihrem Fahrrad die Albrechtstraße bei grüner Ampel in Richtung Stephanstraße überquerte. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Sie wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Da er vor Ort einen Führerschein vorzeigte, der nicht zu seiner Person passte, wurden neben dem Ermittlungsverfahren zum Verkehrsunfall weitere Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Fahrzeug wurde vor Ort wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz stillgelegt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).