Mit gestohlenem Wohnmobil geflüchtet - Festnahme

Nr. 0263

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend einen Mann in Pankow fest, der mit einem gestohlenen Wohnmobil unterwegs war. Nach bisherigem Kenntnisstand meldete ein 58-Jähriger gegen 18.30 Uhr der Polizei den Diebstahl seines Wohnmobiles, welches in der Trelleborger Straße abgestellt war. Die alarmierten Polizeieinsatzkräfte entdeckten das Fahrzeug kurze Zeit später an der Ecke Granitzstraße/ Retzbacher Weg und nahmen die Verfolgung auf. Auf der BAB 114, Fahrtrichtung Anschlussstelle Bucher Straße, prallte das Schlangenlinien fahrende Wohnmobil gegen einen Einsatzwagen der Polizei und in der Folge kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Dabei stand das Wohnmobil schräg auf der Motorhaube des Polizeiwagens. Der Fahrer des Wohnmobils flüchtete zunächst aus dem Gefährt über eine Leitplanke und andere Spur der Bundesautobahn. Kurz danach nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Der 36-Jährige erlitt durch den Unfall Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Bei dem Aufprall mit dem Wohnmobil erlitten auch die beiden Polizeibeamten in dem Einsatzwagen Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Anschließend traten sie von ihrem Dienst ab. Der Polizeiwagen sowie das Wohnmobil waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Die BAB 114 musste wegen der polizeilichen Maßnahmen, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten bis 1.30 Uhr in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt bleiben.