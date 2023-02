Zusammenstoß mit Roller-Fahrer

Nr. 0260

Beim Verlassen eines Kreuzberger Grundstücks stieß ein Autofahrer gestern Mittag mit einem Roller-Fahrer zusammen. Kurz vor halb eins verließ ein 26-Jähriger ein an der Köpenicker Straße gelegenes Gelände, um sich in den sich stauenden Verkehr in Richtung Schlesisches Tor einzuordnen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 54-Jährigen, der zum selben Zeitpunkt den Fahrradschutzstreifen mit einem Leichtkraftrad befuhr. Der Roller-Fahrer erlitt eine Verletzung am linken Oberschenkel, für deren Behandlung er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.