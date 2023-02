Taxiräuber flüchtet nach Unfall

Nr. 0258

In Gesundbrunnen bedrohte in der vergangenen Nacht ein unbekannter Mann einen Taxifahrer und fuhr anschließend mit dessen Fahrzeug davon. Nach den ersten Erkenntnissen stieg der Mann gegen 1.25 Uhr in der Kolberger Straße in das Taxi des 61-jährigen Fahrers ein. Als dieser kurz darauf verkehrsbedingt halten musste, soll der Fahrgast ihn mit einem Messer bedroht haben, woraufhin der Taxifahrer seinen Wagen verließ. Anschließend fuhr der Unbekannte mit dem Auto davon. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizeidirektion 1 (Nord) fanden das Fahrzeug gegen 2 Uhr nach dem Hinweis eines anderen Taxifahrers an der Ecke Köpenicker Straße / Schlesisches Tor in Kreuzberg auf. Dort hatte es der Unbekannte hinterlassen, nachdem er an der Kreuzung Oberbaumstraße / Bevernstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit über einen Bordstein und eine rot zeigende Ampel gefahren sein soll. Ein 53-jähriger Mann, der die Ampel bei grün überqueren wollte, musste nach eigenen Angaben zurückweichen, um nicht von dem Taxi erfasst zu werden. Nachdem das Fahrzeug zum Stehen kam, soll der Unbekannte zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sein. Eine durch die Einsatzkräfte sofort eingeleitete Absuche des Nahbereichs verlief ohne Erfolg. Sowohl der Taxifahrer als auch der Fußgänger blieben unverletzt. Das Fahrzeug wies erhebliche Schäden am Unterboden auf und wurde nach der Sicherung von Spuren abgeschleppt. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wegen Raubes und Verkehrsunfallflucht führt die Kriminalpolizei der Direktion 1.