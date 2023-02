Überfall auf Waffengeschäft

Nr. 0256

Bereits gestern Mittag entwendete ein unbekannt Gebliebener Schreckschusswaffen aus einem Fachgeschäft in Wedding. Nach Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen betrat der Mann den Laden in der Müllerstraße gegen 13 Uhr und sah sich zunächst einige der hinter Vitrinentüren verschlossenen Ausstellungsstücke an. Plötzlich zerstörte er eine der Glasscheiben, griff nach den dahinter platzierten Objekten und rannte zum Ausgang. Als er durch einen 61-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts an seiner Flucht gehindert wurde, trat er diesem gegen dessen Oberkörper und entkam schließlich unerkannt. Eine durch alarmierte Einsatzkräfte unmittelbar durchgeführte Nahbereichsabsuche verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zu dem räuberischen Diebstahl führt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).