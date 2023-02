Brand in Mehrfamilienhaus in Spandau

Nr. 0255

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lasiuszeile gegen 18 Uhr ein Brand ausgebrochen sein. 13 Bewohnende sollen Verletzungen erlitten haben, sieben Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das betroffene Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Während der Löschmaßnahmen kam es in den umliegenden Straßen zu Sperrungen bis ca. 21.40 Uhr. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.