Nr. 0253

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mariendorf wurde die Fahrerin eines Motorrollers verletzt. Nach den bisherigen Aussagen befuhr eine 53 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw gegen 18.20 Uhr die Großbeerenstraße aus Richtung Alt-Mariendorf kommend und bog nach links in die Körtingstraße ein. Hierbei stieß sie mit der entgegenkommenden 29-jährigen Vespa-Fahrerin zusammen. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich am Bein und an der Hüfte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin wurde körperlich nicht verletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehens und musste ambulant vor Ort versorgt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.