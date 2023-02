Busfahrer angegriffen - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0251

Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Am Donnerstag, den 12. Mai 2022 soll der Mann als Fahrgast eines Busses der Linie M11 den Busfahrer an der Haltestelle Pietschkerstraße unter anderem antisemitisch beleidigt, angespuckt und geschlagen haben. Zudem soll er mit Glasflaschen an die Scheiben des Busses geschlagen und den Fahrer bedroht haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung S-Bahnhof Schöneweide.