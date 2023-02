Fünfjährige leblos aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0250

Passanten fanden gestern Nachmittag in einem Park in Pankow ein lebloses Mädchen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Fünfjährige lag mit Verletzungen in einem Gebüsch des Bürgerparks Pankow, als die Zeugen sie gegen 17.40 Uhr entdeckten. Rettungskräfte versuchten, das Mädchen erfolglos wiederzubeleben. Es verstarb in einem Krankenhaus. Da die Verletzungen des Kindes auf ein Tötungsdelikt hindeuten, hat die 4. Mordkommission den Fall übernommen. Am Rande des Bürgerparks wurde bereits ein Tatverdächtiger im Alter von 19 Jahren festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der derzeit noch andauernden Ermittlungen. Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.