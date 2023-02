Seniorin von Auto angefahren und verletzt

Nr. 0247

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Charlottenburg alarmiert, bei dem eine Seniorin Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen soll die 93-jährige Fußgängerin gegen 16.50 Uhr versucht haben, im Fließverkehr die Lietzenburger Straße in Höhe Rankestraße zu überqueren. Dabei wurde sie vom Fahrzeug einer 52-Jähringen angefahren, die mit dem Wagen auf der linken Fahrspur in Richtung Joachimsthaler Straße unterwegs war. Die 93-Jährige erlitt einen Armbruch und Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).