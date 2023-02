Trunkenheit im Straßenverkehr mit Schmuck, Gold und einer Schusswaffe

Nr. 0246

Polizisten nahmen vergangene Nacht mehrere Männer in Friedenau fest. Gegen 1.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Funkstreifenwagens einen Pkw auf der Schöneberger Straße, dessen Fahrzeugführer eine unsichere Fahrweise zeigte. Die Polizisten entschlossen sich daher das Fahrzeug anzuhalten. Kurz darauf beschleunigte der Fahrer den Wagen jedoch und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit bis zur Markelstraße, wo er den Toyota bis zum Stillstand bremste. Anschließend stiegen drei Männer aus dem Auto und versuchten zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten nahmen die stark betrunkenen Männer im Alter von 25, 26 und 27 Jahren fest. Auf der Rücksitzbank stellten die Einsatzkräfte eine Faustfeuerwaffe fest. Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchten sie später das Auto und stellten neben der schon entdeckten scharfen Schusswaffe eine Tasche mit Schmuck und Goldmünzen fest. Die Einsatzkräfte brachten die Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, in dem jeweils Blutentnahmen und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige mit einem gültigen Haftbefehl gesucht wurde. Anschließend überstellten sie die drei mutmaßlichen Rechtsbrecher der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd), die die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss alkoholischer Getränke, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des besonders schweren Diebstahls führt.