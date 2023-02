Mann bei Raub verletzt

Nr. 0245

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 wegen eines Raubes zum S-Bhf. Friedrichsfelde Ost in Marzahn alarmiert. Nach bisherigem Kenntnisstand riss ein Unbekannter einem 40-Jährigen gegen 0.30 Uhr in der in den Bahnhof einfahrenden S-Bahn das Handy aus der Hand. Anschließend verletzte ihn der mutmaßliche Räuber noch mit einem Messer am Oberkörper und flüchtete mit seiner Beute. Durch Security-Mitarbeiter wurde ein Rettungswagen gerufen. Der Mann erlitt Verletzungen am Opberkörper und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).