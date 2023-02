Unfall nach mutmaßlichem Rotlichtverstoß

Nr. 0243

Mit einer gebrochenen Hüfte kam eine Fußgängerin gestern Abend in ein Krankenhaus, nachdem sie in Kreuzberg von einem Auto angefahren worden war. Nach bisherigem Kenntnisstand soll die 31-Jährige gegen 18.40 Uhr die Fahrbahn der Rudi-Dutschke-Straße bei rotem Ampellicht überquert haben und dabei von einem 34-Jährigen mit dessen Auto angefahren worden sein. In der Folge sei die Frau gegen einen weiteren Wagen geschleudert worden und blieb dann auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.