Radfahrer schwer verletzt

Nr. 0242

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Charlottenburg erlitt ein Radfahrer schwere Kopfverletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 14.25 Uhr der 58-jährige Fahrer eines Taxis die Kantstraße von der Leibnizstraße kommend in Richtung Schlüterstraße und hielt kurz nach der Kreuzung mit der Wielandstraße am rechten Fahrbahnrand an, um einen 71-jährigen Fahrgast aussteigen zu lassen. Der 50-jährige Radfahrer, der in der gleichen Richtung den Radweg befuhr, prallte gegen die hintere rechte Tür, die der Senior öffnete. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und sofort operiert wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.