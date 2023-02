20-Jähriger bei versuchtem Raub verletzt

Nr. 0239

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 35 wegen eines versuchten Raubes nach Johannisthal alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 20-jähriger Heranwachsender gegen 0.40 Uhr in Begleitung seines 22-jährigen Bekannten in der Hagedornstraße unterwegs gewesen sein, als sie von drei unbekannten Tatverdächtigen angesprochen wurden. Da der 22-Jährige sich durch die Situation bedroht fühlte, flüchtete er, um Hilfe zu holen. In der Zwischenzeit wurde sein Bekannter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Geldbörse genötigt. Als er ebenfalls versuchte davonzulaufen, holten die Tatverdächtigen ihn nach wenigen Metern ein, schlugen ihn und fügten ihm einen Messerstich in den Oberschenkel zu. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).