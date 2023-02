Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr.0235

Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte gestern Nachmittag die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Kreuzberg. Gegen 14 Uhr bemerkte der 64-Jährige, wie sich ein ihm unbekannter Mann vom Lichthof aus an dem Fenster zur Wohnung einer Nachbarin zu schaffen machte und durch dieses in die Wohnung einstieg. Durch den Zeugen alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 nahmen wenig später den 26-jährigen Einbrecher fest, als er gerade wieder durch das gewaltsam geöffnete Fenster aussteigen wollte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Kräfte mutmaßliches Einbruchwerkzeug und Beutestücke aus der Wohnung. Der Festgenommene, der als Intensivtäter bekannt ist, wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben.