Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0234

In Lichterfelde wurde gestern Abend ein kleiner Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 65-jähriger Mann kurz nach 19 Uhr mit einem Mercedes den Hindenburgdamm vom Wolfensteindamm kommend in Richtung Goerzalle und bog nach links in die Klingsorstraße ab. Dabei fuhr der Autofahrer den Vierjährigen an, der gemeinsam mit seiner Mutter die Fahrbahn der Klingsorstraße im Bereich des Fußgängerüberwegs überquerte. Der Junge wurde verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär verblieb.