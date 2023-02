Auseinandersetzung vor Club

Nr.0233

In Charlottenburg wurde in der vergangenen Nacht ein Mann durch Messerstiche verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wollten kurz vor 1 Uhr vier Männer, darunter der später Niedergestochene, einen Club in der Joachimsthaler Straße besuchen. Sie sollen beim Eingang aggressiv und aufdringlich aufgetreten sein und wurden von mehreren Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes abgewiesen. Daraufhin soll sich zwischen den beiden Gruppen ein verbaler und dann körperlicher Streit entwickelt haben, an dem sich im Verlauf nach den bisherigen Erkenntnissen auch zunächst Unbeteiligte beteiligt haben sollen. In dem Handgemenge erlitt ein 25-Jähriger Stichverletzungen am Rumpf und am Arm. Alarmierte Einsatzkräfte trafen vor der Diskothek auf den stark blutenden Verletzten und leisteten Erste Hilfe. Hinzugerufene Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den 25-Jährigen nicht bestanden haben. Derzeit ist noch nicht klar, wer den Mann verletzt hat. Die Ermittlungen zu den an der Auseinandersetzung Beteiligten dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.