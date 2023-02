Kinder und Jugendliche bei Unfall verletzt

Nr. 0232

In Lankwitz verlor gestern Morgen ein Autofahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall, bei dem eine Heranwachsende, zwei Jugendliche und zwei Kinder verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 75-Jährige gegen 7.45 Uhr mit seinem Audi von der Paul-Schneider-Straße in Richtung Leonorenstraße. Aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr er bei „Rot“ ungebremst in den Kreuzungsbereich. Für Fußgängerinnen und Fußgänger zeigte die Ampel bereits „Grün“, so dass mehrere Personen bereits die Fahrbahn überquerten. Der Audi erfasste eine Heranwachsende, zwei Jugendliche und zwei Kinder, 18,16,16, sechs und vier Jahre alt. Eine 16-Jährige sowie die beiden Kinder kamen aufgrund der erlittenen Verletzungen in Krankenhäuser und wurden dort stationär aufgenommen. Die beiden anderen Jugendlichen mussten nicht behandelt werden. Der Audi stieß außerdem mit dem Fahrzeug einer 47-Jährigen zusammen. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt, an dem Wagen entstand Sachschaden.

Auch der 75-jährige Unfallverursacher muss stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Bis 10.40 Uhr kam es zu Sperrungen.