Langfinger lassen Komplizen zurück

Nr. 0224

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 36 nahmen letzte Nacht einen Tatverdächtigen in Köpenick fest. Kurz nach Mitternacht wurde ein Anwohner des Güldenauer Wegs auf drei Männer aufmerksam, die am Auto eines Nachbarn hantierten. Als er sich ihnen näherte, ergriffen die Drei – beladen mit potentiellem Diebesgut – die Flucht, hin zu einem in der Nähe geparkten Fahrzeug. Der Anwohner folgte ihnen, öffnete die Heckklappe des Fluchtwagens und provozierte damit, dass einer der Insassen noch einmal ausstieg. Während der Fahrer dann Gas gab, blieb sein Komplize zurück und konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Weil er im Rahmen der dann folgenden polizeilichen Maßnahmen über Unwohlsein klagte, ging es zunächst in ein Krankenhaus, von dem aus er anschließend in einen Polizeigewahrsam kam. Diesen konnte er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen – insbesondere auch die Fahndung nach den zwei weiteren mutmaßlichen Dieben – dauern an. Sie wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.