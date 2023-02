Fahrradfahrerin lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0222

Heute früh ereignete sich in Marzahn ein Verkehrsunfall, durch den eine Fahrradfahrerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 34-Jährige gegen 5.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der Märkischen Allee. Kurz vor der Überführung zur Landsberger Allee kam es zur Berührung mit dem Peugeot eines 31-Jährigen, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und ging zu Boden. Hinter dem Wagen fuhr ein Pkw mit einer 45-Jährigen am Steuer auf den Peugeot auf, der dadurch weiter nach vorne geschoben wurde. Die 34-Jährige wurde von dem Peugeot überrollt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sie musste in einem Krankenhaus notoperiert werden und verbleibt stationär. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen an einer Hand, die ambulant behandelt wurden. Die 45-Jährige musste sich ebenfalls ambulant behandeln lassen, da sie über Schmerzen am Oberkörper klagte. Zur genauen Ermittlung des konkreten Unfallgeschehens wurden alle beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 übernommen.