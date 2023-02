Zeugen stellten Einbrecher

Nr. 0220

Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass heute früh ein mutmaßlicher Einbrecher in Adlershof festgenommen werden konnte. Gegen 5.30 Uhr bemerkten die beiden Männer einen unbekannten Mann im Verkaufsraum eines geschlossenen Spätkaufs in der Radickestraße. Während der 60-Jährige die Polizei alarmierte, verfolgte der 32-jährige Zeuge den Unbekannten, der über den Hinterhof des Gebäudes flüchtete, holte den Flüchtenden ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest, die den 40-Jährigen festnahmen. Bei einer Absuche der Umgebung fanden die Kräfte eine Tasche mit Einbruchswerkzeug und der Beute, Münzgeld und Zigarettenschachteln, und stellten diese sicher. Am Geschäft stellten, so stellten die Einsatzkräfte fest, war eine Hintertür zu den Räumlichkeiten aufgehebelt worden. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Diese dauern an. Der 32-jährige Zeuge verletzte sich bei seiner Verfolgung des Tatverdächtigen leicht an einer Hand. Er lehnte eine ärztliche Behandlung ab.