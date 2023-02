Vorsorgliche Sperrung mehrerer Räume der Polizeiakademie - Verdacht einer Schadstoffbelastung hat sich nicht bestätigt

Nr.0215

Am 30. November 2022 informierten wir über den Verdacht einer Schadstoffbelastung infolge von Baumaßnahmen in einem Gebäude der Polizeiakademie.

Neben der vorsorglichen Sperrung der Räume, erfolgten umgehend mehrere Arbeitsschutzmaßnahmen, unter anderem eine Luftgütemessung sowie ein Vor-Ort-Termin mit den verantwortlichen Sachverständigen und der BIM GmbH.

Im Ergebnis der Untersuchungen besteht in den betroffenen Räumen keine Gefährdung durch künstliche Mineralfasern oder Asbest in der Innenraumluft.

Polizeimeldung Nr. 2299 vom 30. November 2022: Vorsorgliche Sperrung mehrerer Räume der Polizeiakademie

Aufgrund des Verdachts einer möglichen Schadstoffbelastung von Baumaterialien wurden in der Charlottenburger Chaussee vorsorglich mehrere Räume in einem Gebäude gesperrt, in dem derzeit Sanierungsarbeiten an der Decke stattfinden. Mit der umfangreichen Untersuchung der betroffenen Bereiche und der Baustoffe wurde eine Fachfirma beauftragt. Bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses bleiben die Räume gesperrt.