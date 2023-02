Tatverdächtige nach versuchtem Raub gesucht

Nr. 0216

Mit der Veröffentlichung von drei Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei jungen Männern, die im Sommer letzten Jahres einen 21-Jährigen überfielen. Am Nachmittag des 25. Julis 2022 traten die beiden Unbekannten an den die Bahnhofshalle des Potsdamer Platzes Passierenden heran, griffen ihn an den Armen sowie im Nacken und forderten ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen auf. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, gaben sie an, ein Messer mit sich zu führen. Infolge der sich dann entwickelnden Rangelei ging der Angegriffene zu Boden und wurde weiterhin mit Tritten verletzt. Erst durch das Einschreiten von Zeuginnen und Zeugen ließen die Tatverdächtigen von dem 21-Jährigen ab und flüchteten. Durch vor Ort installierte Überwachungskameras entstanden die nachfolgenden Bilder: