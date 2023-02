Beim Fahrraddiebstahl beobachtet - Festnahme

Nr. 0214

Ein Mitarbeiter der Polizei beobachtete gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Wedding. Gegen 17.45 Uhr entdeckte der 43-Jährige einen Mann, der vor einer Bibliothek am Schillerpark an einem dort abgestellten Fahrrad manipulierte. Auf die Situation angesprochen, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten, konnte daran jedoch durch den Kollegen und weitere Zeugen gehindert werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte den 43-Jährigen im Gesicht. Kurz darauf wurde er durch die Besatzung eines alarmierten Einsatzwagens des Polizeiabschnitts 18 festgenommen und einem Polizeigewahrsam zugeführt. In diesem identifizierten ihn die Einsatzkräfte als 30-Jährigen und unterzogen ihn einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen.