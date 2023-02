Mit Kopfverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0212

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf wurde gestern Nachmittag ein 67-Jähriger am Kopf verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Residenzstraße in nördliche Richtung. Auf Höhe der Emmentaler Straße bog er nach links in diese ab und stieß dabei mit dem ihm auf der Residenzstraße entgegenkommenden 67-jährigen Kradfahrer zusammen, der mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw-Fahrer blieb den ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Fahrbahn war in südliche Fahrtrichtung für eine halbe Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang leitet ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).