Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Nr. 0208

Durch einen Verkehrsunfall soll eine Frau gestern Mittag in Wedding verletzt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 82-Jährige gegen 12.30 Uhr die Müllerstraße in Richtung Kongostraße überqueren. Als sie dafür, noch vor dem Fahrradschutzstreifen, zwischen den am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen auf einen geeigneten Moment wartete, soll ihr ein 54-Jähriger mit seinem Auto beim Rückwärtsfahren gegen ein Bein gefahren sein, wodurch sie zu Boden stürzte. Den Sturz der Frau habe er nach eigener Angabe bemerkt, habe angehalten und sei ihr zu Hilfe geeilt. Ebenfalls will er die Feuerwehr alarmiert haben. Eine Berührung zwischen der 82-Jährigen und seinem Auto soll es nach seiner Angabe nicht gegeben haben. Nachdem die alarmierten Rettungskräfte die 82-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten, entfernte sich der 54-Jährige mit seinem Auto. Erst aus dem Krankenhaus heraus, wurde die Polizei alarmiert. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).