Getötete Person nach Verkehrsunfall

Nr. 0202

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls mit einer getöteten Person nach Rudow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 79-jähriger Autofahrer gegen 9 Uhr mit seinem Dacia auf der Neuköllner Straße unterwegs gewesen sein. Nach dem Anfahren an einer auf Grün umgesprungenen Ampel kam der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von seiner Spur ab und streifte zunächst einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Anhänger, bevor er auf einen geparkten Audi auffuhr und in der Folge zum Stehen kam. Zeugen bargen den Mann aus dem Wagen und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, welche jedoch erfolglos bleiben. Ein ebenfalls alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Todesursache übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).