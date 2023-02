Geldausgabeautomaten aufgebrochen

Nr. 0201

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht oder heute früh Geldausgabeautomaten in Reinickendorf auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Geld. Gegen 6.15 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Bankfiliale an der Residenzstraße die Polizei. Am Ort äußerten beide den Verdacht, dass Unbekannte in die Räumlichkeiten eingebrochen sein könnten. Die Einsatzkräfte begingen die Räume, wobei sie zwar keine Personen antrafen, jedoch Einbruchspuren in den inneren Bereichen und im Bereich des Bankvorraumes feststellten. Im Bankvorraum fanden sie zudem zwei aufgebrochene Geldausgabeautomaten mit ebenfalls aufgebrochenen Geldkassetten. Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes sicherten die Spuren. Die Ermittlungen durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes dauern an.