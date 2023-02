Gefährliche Körperverletzung in der U-Bahn – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0200

Die Polizei Berlin sucht nach Zeuginnen und Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am 27. Januar 2023 in Wedding zugetragen haben soll. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 22-jähriger Tatverdächtiger gegen 7.50 Uhr im dortigen U-Bahnhof Reinickendorfer Straße einen hilfsbedürftigen 75-Jährigen kurz vor Abfahrt des Zuges durch einen Tritt in den Rücken aus der Bahn befördert haben. Der Mann soll mit dem Kopf auf den Bahnsteig aufgeschlagen und zunächst regungslos liegengeblieben sein. Der Tatverdächtige konnte durch die Ermittlungen bereits namhaft gemacht werden. Die Polizei Berlin sucht nun nach weiteren Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können

Wer hat die Tat am Morgen des 27. Januar 2023 gegen 7.50 Uhr beobachtet?

Wer hat Beobachtungen am U-Bahnhof Reinickendorfer Straße vor, während oder nach der Tat gemacht?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Hinweise nimmt der Polizeiabschnitt 17 der Direktion 1 (Nord) unter der Telefonnummer (030) 4664 – 117 600 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder unter der (030) 4664 – 117 700 (außerhalb der Bürodienstzeiten) entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich selbstverständlich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.