Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0197

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr die Motzstraße in Richtung Nollendorfplatz. Beim Abbiegen an der dortigen Einmündung übersah der Mann eine ebenfalls 82-jährige Radfahrerin, welche aus Richtung Kleiststraße kommend vorfahrtsberechtigt in Richtung Bülowstraße unterwegs war und fuhr diese an. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen im Hüftbereich in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär verbleibt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).