Zusammenstoß mit Einsatzwagen

Nr. 0194

Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeifahrzeugs wurde gestern Vormittag in Steglitz eine Autofahrerin leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen war der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen 10.50 Uhr auf der Thorwaldsenstraße in Richtung Grazer Damm unterwegs und wollte durch einen Mittelstreifendurchbruch auf die Einfahrt zu einem Krankenhaus einbiegen. Dabei stieß der Funkwagen mit einem Smart zusammen, dessen 83-jährige Fahrerin die Thorwaldsenstraße in Richtung Knausplatz befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der Seniorin gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW geschleudert, der beschädigt wurde. Die 83-Jährige wurde verletzt. Sie klagte über Schmerzen an einer Hand, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Der Fahrer des Einsatzwagens, bei dem bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle ein Wert von null Promille festgestellt wurde, und seine mitfahrende Kollegin wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.