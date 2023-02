Autoscheibe eingeschlagen - Festnahme

Nr. 0193

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte Zeugen einer Sachbeschädigung in Britz. Nach ersten Ermittlungen soll ein 35-jähriger Mann gegen 0.45 Uhr in der Friedrichsbrunner Straße mittels eines Granitpflastersteins die Frontscheibe eines dort geparkten Hyundai eingeschlagen haben. Bei der anschließenden Festnahme des Tatverdächtigen leistete dieser erheblichen körperlichen Widerstand, unter anderem trat und schlug er nach den Einsatzkräften. Erst unter Anwendung des Reizstoffsprühgeräts und unter erheblichem Kraftaufwand gelang es, den Mann zu Boden zu bringen. In seiner Hosentasche wurde bei der anschließenden Durchsuchung eine Softairwaffe aufgefunden. Bei der Festnahme wurden drei Einsatzkräfte leicht verletzt, einer der Beamten trat nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus vom Dienst ab. Der Tatverdächtige erlitt ebenfalls Verletzungen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Er konnte nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).