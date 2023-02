Autofahrer fährt in fünf andere Fahrzeuge - Festnahme

Nr. 0192

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 32-jähriger Mann gegen 23.50 Uhr die Martin-Luther-Straße in Richtung Heylstraße befahren haben. Dabei soll er mit drei am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie zwei im Fließverkehr befindlichen Wagen kollidiert sein. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an den Extremitäten und dem Rumpf, flüchtete aber dennoch in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus. Dort beschädigte er die Hauseingangstür sowie eine Wohnungstür. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, verblieb aber im Dienst. In dem verunfallten Wagen konnte ein Baseballschläger sowie eine vierstellige Summe Bargeld sichergestellt werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte in der Wohnung des Tatverdächtigen darüber hinaus eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).