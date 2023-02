Achtung, Trickdiebstahl!

Nr. 0191

Sie kündigen sich telefonisch an, täuschen kurz darauf Handwerksleistungen in den betroffenen Wohnungen vor und mit Ihrem Verschwinden fehlen Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck.

Vor wenigen Tagen erst meldete sich eine angebliche Mitarbeiterin ihrer Hausverwaltung bei einer 87-jährigen Wilmersdorferin, um das kurzfristige Erscheinen zweier Handwerker anzukündigen. Selbige sollen die Wasserleitungen ihrer Wohnung überprüfen. Unmittelbar nach dem Gespräch klingelte es an der Wohnungstür, eine Frau und ihr Begleiter gaben vor, mit der Leitungsprüfung beauftragt worden zu sein. Die Seniorin gewährte ihnen den Eintritt in ihre vier Wände. In der Folge simulierte die Frau dann durch Auf- und Zudrehen von Wasserhähnen beschäftigt zu sein und lenkte die Mieterin damit ab, während ihr Komplize Goldschmuck aus dem Schlaf- und Wohnzimmer entwendete. Noch bevor die 87-Jährige das Fehlen ihres Schmucks bemerkte, waren die angeblichen Handwerker wieder weg.

Diesen Fall zum Anlass nehmend, rät die Polizei:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf!

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden!

Wenden Sie sich im Zweifel an eine Vertrauensperson oder wählen Sie den Notruf.

Nähere Informationen zum Trickdiebstahl/-betrug finden Sie hier.

Seniorinnen und Senioren finden weitere interessante und hilfreiche Informationen für Ihre Sicherheit hier.