Einjährige angefahren

Nr. 0187

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in Schöneberg ereignete, wurde ein Kleinkind verletzt. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen verließen eine 30-Jährige und ihre Tochter gegen 20 Uhr ein an der Hauptstraße gelegenes Mehrfamilienhaus, als sich die Einjährige unvermittelt von ihrer Mutter losriss und auf die Fahrbahn rannte. Auf dieser war zum selben Zeitpunkt ein in Richtung Dominicusstraße fahrender 41-Jähriger in seinem Fahrzeug unterwegs, der das Mädchen anfuhr. Im direkten Anschluss wurden die unter Schock stehende Mutter und das an Kopf und Rumpf verletzte Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, in welchem beide versorgt wurden. Die Einjährige wurde anschließend stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd). Sie dauern an.