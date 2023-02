Juweliergeschäft überfallen

Nr. 0186

Kurz vor Ladenschluss überfielen gestern Nachmittag zwei Männer einen Juwelier in Schlachtensee. Nach den Angaben des 81-jährigen Inhabers wollte er gegen 17.50 Uhr gerade das Geschäft in der Breisgauer Straße schließen, als zwei maskierte Männer in den Laden stürmten und einer der beiden ihn mit einer Pistole bedrohte. Daraufhin sei der Senior, der unverletzt blieb, in ein benachbartes Geschäft geflüchtet. Die beiden Maskierten öffneten im Verkaufsraum mehrere Vitrinen und Behältnisse und entwendeten Schmuck und Geld. Anschließend sollen die beiden Männer in einem dunklen Pkw, der vor dem Geschäft stand, in Richtung S-Bahnhof Schlachtensee geflüchtet sein. Ob der Fluchtwagen durch einen weiteren Mittäter gesteuert wurde, ist noch Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen hat.