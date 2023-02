Geschlagen und beraubt – Täter mit Bildern gesucht

Nr. 0183

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus mehreren Überwachungskameras der BVG sucht die Polizei Berlin nach zwei Räubern, die zwei Jugendliche schlugen und einen von ihnen beraubten. Der beraubte 16-Jährige und dessen ebenfalls 16-jähriger Begleiter verließen am 12. November 2021 gegen 21.45 Uhr einen Weihnachtsmarkt vor einem Möbelhaus an der Landsberger Allee in Richtung einer Tram-Haltestelle. Dabei wurden sie von einer größeren Gruppe ebenfalls Jugendlicher, verfolgt. An der Haltestelle der Straßenbahn der Linie M17, an der Kreuzung Rhinstraße/Landsberger Allee, umstellte die Gruppe die beiden 16-Jährigen und einer der Gruppe forderte einen von ihnen auf, seine Tasche und seine Mütze herzugeben.