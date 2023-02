Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat deren Tatvorbereitung oder Flucht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 – 944324, per E-Mail an lka443@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Ebenso können Informationen über die Internetwache Berlin übermittelt werden.