Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0181

An den Folgen eines Sturzes mit einem Fahrrad verstarb am Freitag, den 3. Februar 2023 ein Radfahrer in einem Krankenhaus.

Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen war der 84-Jährige am 26. Januar 2023, gegen 8.50 Uhr, mit einem Fahrrad an der Kreuzung Neumagener Straße/Wittlicher Straße unterwegs, wo er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Kopf verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Angehörigen erhielten vom Tod des 84-Jährigen Kenntnis.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).