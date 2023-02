Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 0179

Wegen des Verdachts des Drogenhandels, der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss von Betäubungsmitteln, wird seit der vergangenen Nacht gegen einen 21-Jährigen ermittelt.

Gegen 22.50 Uhr beobachteten Verkehrskräfte in der Zietenstraße in Schöneberg eine Situation, die ihnen verdächtig vorkam. Eine Frau stieg sehr kurz in einen Smart, bekam etwas von dem Fahrer übergeben und stieg dann wieder aus. Die Polizeistreife folgte daraufhin dem Smart, stoppte diesen in der Winterfeldtstraße und kontrollierte den Fahrer. Dieser wies sich mit gefälschten Personalpapieren und einem gefälschten Führerschein aus. Bei dem 21 Jahre alten Mann fanden die Polizeikräfte diverse Verkaufseinheiten von Drogen sowie Geld und ein Taschenmesser. Ein Drogenvortest bei dem Mann verlief positiv, so dass zusätzlich der Verdacht bestand, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen, anschließend lieferten ihn die Polizeikräfte für die weiterermittelnde Dienststelle ein. Die Ermittlungen dauern an.