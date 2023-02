Nr. 0172

Wegen einer versuchten schweren Brandstiftung in Steglitz ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Berlinickestraße hörte um kurz nach 2 Uhr einen lauten Knall und nahm wenig später Brandgeruch wahr. Daraufhin alarmierte sie die Polizei und Feuerwehr. Löschversuche der zuerst eingetroffenen Funkwagenbesatzung verliefen erfolglos. Die Brandbekämpfer löschten schließlich zwei im Flur des Hauses in Brand geratenen Fahrradanhänger und einen Kinderwagen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.