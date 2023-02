Nr. 0171

Am Montag, den 5. Dezember 2022 ereignete sich eine gefährliche Körperverletzung in Mitte. Gegen 18 Uhr kaufte sich eine 64-Jährige auf dem Gleis der U-Bahnlinie 6, im Bahnhof Friedrichstraße, ein Ticket, als sich ihr ein unbekannter Mann springender Weise näherte und ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Getroffene stürzte in der Folge erst gegen den vor ihr befindlichen Fahrkartenautomaten und ging dann zu Boden. Dabei und durch den Schlag erlitt sie mehrere Verletzungen am Kopf und der linken Schulter. Der Tatverdächtige flüchtete.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der einst Unbekannte mittlerweile namhaft gemacht und ihm weitere Taten zugeordnet werden. Sein Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt.