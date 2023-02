Nr. 0169

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung mit antisemitischem Hintergrund nach Lichtenberg alarmiert. Gegen 17.40 Uhr bemerkte eine 32-jährige Angestellte einer Bar in der Hagenstraße einen Zettel am Schaukasten vor der Örtlichkeit, auf dem der 49-jährige, israelische Inhaber des Geschäfts in hebräischer Sprache beleidigt und bedroht wurde. Der Zettel konnte rückstandslos entfernt werden. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.