Nr. 0168

Am Montag den 5. Dezember 2022 kam es gegen 10.30 Uhr in der Schöningstraße in Wedding vor dem dortigen Lessing-Gymnasium zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Dabei wurde von dem bereits bekannten Tatverdächtigen ein Messer eingesetzt. Die Polizei Berlin sucht nun nach einem Zeugen des Geschehens.

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Zeugen machen?

Wer hat vor, während oder nach der Tat relevante Beobachtungen im Bereich gemacht und wurde bislang noch nicht von der Polizei befragt?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 unter der Telefonnummern (030) 4664 – 173250, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.