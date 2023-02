Nr. 0167

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Radfahrer gegen 20.30 Uhr die Boxhagener Straße in Richtung Warschauer Straße auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen befahren haben. Hinter dem Mann befand sich die Tram der Linie 21, die in gleicher Richtung fuhr. Beim Abbiegen in die Gabriel-Max-Straße beachtete der 29-Jährige den nachfolgenden Verkehr nicht ausreichend und kollidierte mit der nachfolgenden Tram. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich zu. Die Boxhagener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 23.30 Uhr zwischen Mainzer Straße und Niederbarnimstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).