Nr. 0166

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass gestern Abend zwei mutmaßliche Einbrecher in einem Reihenhaus in Zehlendorf festgenommen werden konnten. Gegen 19.15 Uhr bemerkte ein Ehepaar, das in einem Haus im Holzungweg wohnt, im Haus ihrer Nachbarn den Schein einer Taschenlampe und alarmierte die Polizei. Wenig später eintreffende Einsatzkräfte trafen in der Küche des Hauses auf zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren und nahmen diese fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Duo die Terrassentür aufgehebelt, mehrere Räume des Hauses durchsucht und Wertgegenstände bereits zum Abtransport bereitgestellt hatte. Die Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat der Direktion 4 (West) übergeben. Die Ermittlungen gegen die einschlägig polizeibekannten Männer dauern an.