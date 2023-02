Nr. 0165

Ein Anwohner alarmierte heute früh die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus nach Köpenick. Kurz vor 3.30 Uhr bemerkte der Nachbar Flammen in dem Haus in der Straße Zum Langen See. Die Brandbekämpfer löschten den Brand im Wohnzimmer, der nach den bisherigen Ermittlungen fahrlässig verursacht wurde, und entdeckten im Erdgeschoss den Leichnam des 57-jährigen Hausbesitzers. Hinweise auf eine Fremdschuld am Tod des Bewohners liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.